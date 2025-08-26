"Шлях пораненого" та витяг про несудимість з апостилем незабаром з’являться у "Дії"

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу на порталі "Дія" незабаром сервісу "Шлях пораненого" та можливості отримання витягу про несудимість з апостилем.

"Комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи", – повідомив Федоров в телеграм-каналі у вівторок.

Щодо можливості отримати в "Дії" витяг про несудимість з апостилем з доставкою, то, за словами першого віцепрем’єра, зараз це можна зробити лише за однією адресою в Києві.

Федоров також повідомив, що незабаром розпочинається бета-тест сервісу базової соціальної допомоги, де послуга об’єднає всі соцвиплати в одну.

Серед інших сервісів, які очікуються на порталі "Дія", він назвав впровадження АІ-асистента.

"Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", - написав міністр.

Раніше перший віцепрем’єр анонсував також впровадження "е-Нотаріату" та "е-Акцизу".