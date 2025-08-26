Україна незабаром запустить першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги в "Дії"

Найближчим часом на порталі "Дія" з’являться шість нових сервісів, зокрема АІ-асистент, який буде надавати консультації та державні послуги, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоро

"Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, найближчим часом у Дії з’являться:

1. АІ-асистент. "Запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", - прокоментував Федоров нову е-послугу.

2. е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

3. еАкциз. "Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку", - зазначив Федоров, коментуючи новацію.

4. Шлях пораненого. "Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи", - повідомив він.

5. Базова соціальна допомога. "Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії", - написав Федоров про переваги сервісу.

6. Витяг про несудимість з апостилем. "азом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр.