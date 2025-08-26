Інтерфакс-Україна
Телеком
20:29 26.08.2025

Україна незабаром запустить першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги в "Дії"

2 хв читати
Україна незабаром запустить першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги в "Дії"

Найближчим часом на порталі "Дія" з’являться шість нових сервісів, зокрема АІ-асистент, який буде надавати консультації та державні послуги, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоро

"Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, найближчим часом у Дії з’являться:

1. АІ-асистент. "Запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом можна буде отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою", - прокоментував Федоров нову е-послугу.

2. е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

3. еАкциз. "Лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку", - зазначив Федоров, коментуючи новацію.

4. Шлях пораненого. "Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи", - повідомив він.

5. Базова соціальна допомога. "Розпочинаємо бета-тест сервісу, який не має аналогів в інших країнах. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії", - написав Федоров про переваги сервісу.

6. Витяг про несудимість з апостилем. "азом з МВС працюємо над тим, щоб ви могли замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр.

 

Теги: #аі #послуга #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 26.08.2025
"Шлях пораненого" та витяг про несудимість з апостилем незабаром з’являться у "Дії"

"Шлях пораненого" та витяг про несудимість з апостилем незабаром з’являться у "Дії"

12:58 19.08.2025
"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

09:49 19.08.2025
Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

16:44 16.08.2025
"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

09:05 15.08.2025
Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

14:42 11.08.2025
Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

22:17 08.08.2025
Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

12:17 05.08.2025
"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

22:28 04.08.2025
Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

00:10 17.02.2025
Захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безоплатно отримати послугу із забору та зберігання репродуктивних клітин

Захисники і захисниці в рамках ПМГ зможуть безоплатно отримати послугу із забору та зберігання репродуктивних клітин

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

"Укрпошта" домовилася з США про поштові відправлення з 10% збором, тарифи подорожчають на $1,5–3

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

Мережа "Алло" відкрила перший монобрендовий магазин Roborock

Uklon за рік збільшив кількість користувачів на 40%

Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

TikTok може замінити сотні модераторів у Великій Британії штучним інтелектом

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА