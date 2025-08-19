Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців, яка триватиме з 19 вересня по 18 жовтня 2025 року.

Згідно з повідомленням CDTO Campus, зареєструватися на програму можна до 4 вересня, мова навчання – українська.

Програму впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Проєкту USAID "Кібербезпека " під патронатом міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що навчання розроблено для керівників і лідерів органів влади, відповідальних за кібербезпеку та управління ризиками, управлінців, що відповідають за стратегії захисту даних та інформаційних систем та керівників департаментів і проєктних менеджерів, які впроваджують безпекові ініціативи.

Програма поєднує теоретичні знання та практичні інструменти.

"Навчання передбачає інтерактивні лекції, практичні воркшопи й аналіз кейсів, які допоможуть розвинути стратегічне мислення у сфері кібербезпеки, зміцнити лідерські компетенції та здатність приймати рішення в умовах невизначеності", - йдеться у повідомленні.

Обов’язковими вимогами є вища освіта та щонайменше два роки релевантного досвіду роботи.