Інтерфакс-Україна
Телеком
13:26 18.08.2025

Мін’юст робить цифровізацію послуг одним з головних пріоритетів - Галущенко

Міністерство юстиції України працює над цифровізацією послуг для забезпечення зручності, безпеки та економії часу громадян, повідомив міністр Герман Галущенко на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

Як успішний приклад він навів систему "єШлюб", яка запрацювала у вересні 2024 року і демонструє значний попит: якщо торік через неї було укладено до 2 тис. шлюбів, то у 2025 році вже понад 10 тис.

"Ми з'ясували, що є навіть черга на півроку в "єШлюб" для того, щоб укласти шлюби. До кінця місяця цю чергу буде ліквідовано (скорочено – ІФ-У), мінімізовано до тижня, і я впевнений, що ми зробимо, і взагалі не буде вона протягом одного місяця", - зазначив він.

Галущенко повідомив, що міністерство працює і над розширенням переліку цифрових послуг. У планах – запуск системи онлайн-розлучень. З січня 2026 року українці зможуть отримувати відповідні документи дистанційно. Сервіс буде інтегровано з демографічним реєстром.

За його словами, окремим напрямом цифровізації стане виконавче провадження. Відповідний законопроєкт уже готується до другого читання у парламенті. Він передбачає автоматичне закриття виконавчих проваджень після сплати штрафів у банках завдяки інтеграції баз даних.

"Сьогодні людина сплачує штраф, наприклад, в банківській установі, далі має звернутися до виконавчої служби, вона має вчинити певні виконавчі дії, зокрема закрити виконавче провадження. Тобто відповідний законопроєкт передбачає, що ці бази будуть пов'язані, і, відповідно, ця дія буде відбуватися автоматично, без додаткових виконавчих документів", - сказав він.

Галущенко наголосив, що цифрові рішення не лише скоротять час отримання послуг, а й унеможливлять маніпуляції з документами, створюючи прозору та сучасну систему.

Теги: #мінюст #цифровізація

