16:57 15.08.2025

"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV, "Київстар") у другому кварталі 2025 року збільшив чистий прибуток порівняно із аналогічним періодом 2024 року на 18,6% – до 3,4 млрд грн, повідомила компанія у звітності SEC.

"Група "Київстар" продовжує демонструвати стійкість і силу нашої стратегії цифрового оператора, забезпечуючи значне зростання доходів і високу прибутковість. Результати цього кварталу демонструють нашу здатність забезпечувати стабільні фінансові показники, розширюючи нашу цифрову екосистему", — зазначив генеральний директор групи "Київстар" Олександр Комаров.

Додається, що в доларах чистий прибуток зріс на 13,9% – до $82 млн.

Згідно зі звітом, операційна виручка Групи "Київстар" у другому кварталі зросла на 25,9% – до 11,86 млрд грн, а скорегований прибуток EBITDA – на 23,6%, до 6,8 млрд грн.

У доларах зростання виручки становило20,9% – до $284 млн, EBITDA – на 18,7%, до $165 млн, з яких $21,7 млн склала виручка вперше консолідованого у звітність Uklon.

Kyivstar Group Ltd 15 серпня оголосила про завершення лістингу на фондовій біржі Nasdaq. Частка материнської VEON після угоди об’єднання зі SPAC скоротилася зі 100% до 89,6%, тоді як угода забезпечила $178 млн надходжень.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

