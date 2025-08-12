Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

Український оператор мобільного зв’язку "Київстар" восени поточного року планує запустити можливість надсилати SMS через супутник без додаткового обладнання, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell — зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання, достатньо лише 4G та SIM-карти. Тестування провів перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров. Уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап — можливість надсилати SMS з підконтрольної точки України", - написала Свириденко в Телеграм.

Вона відзначила, що під час війни, коли окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія є питанням не лише комфорту, але й безпеки.