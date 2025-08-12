Інтерфакс-Україна
Телеком
16:30 12.08.2025

Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

1 хв читати
Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

Український оператор мобільного зв’язку "Київстар" восени поточного року планує запустити можливість надсилати SMS через супутник без додаткового обладнання, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell — зв’язок напряму через супутник без антен і додаткового обладнання, достатньо лише 4G та SIM-карти. Тестування провів перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров. Уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап — можливість надсилати SMS з підконтрольної точки України", - написала Свириденко в Телеграм.

Вона відзначила, що під час війни, коли окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія є питанням не лише комфорту, але й безпеки.

Теги: #київстар #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 12.08.2025
"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

17:57 11.08.2025
Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

16:48 11.08.2025
Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

18:23 08.08.2025
Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

19:09 07.08.2025
Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

14:14 07.08.2025
VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

12:15 07.08.2025
"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

13:35 06.08.2025
Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

12:52 06.08.2025
Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво ферм - Свириденко

Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво ферм - Свириденко

09:12 21.07.2025
Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ

Хакери атакують українські держоргани фішинговими листами під виглядом судових повісток

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

"Нова пошта" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 2,6%

"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

"Укртелеком" в І півріччі збільшив дохід на 7,4% й зменшив EBITDA на 12,9%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА