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13:09 29.07.2025

Облігації NovaPay з квітня цього року купили близько 1,1 тис. українців на 0,4 млрд грн

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Облігації NovaPay з квітня цього року купили близько 1,1 тис. українців на 0,4 млрд грн

Облігації міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") придбали 5,9 тис. українців на загальну суму 1,7 млрд грн, повідомила компанія у вівторок, яка 8 травня цього року звітувала про те, що станом на квітень таких інвесторів було більше 4,8 тис. інвесторів на суму понад 1,3 млрд грн.

Як зазначається в релізі NovaPay у вівторок , 80% придбань у застосунку — це інвестиції до 50 тис. грн.

На початку березня цього року компанія повідомила, що близько 4,3 тис. українців придбали її облігації на загальну суму близько 1,2 млрд грн, тоді як на початок року вона звітувала про понад 3 тис. клієнтів та 740 млн грн, а у середині жовтня 2024 року – про 2,6 тис. клієнтів та 600 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій "A", "B" та "C", протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій – "D", "E", "F", "G", "H" та "I", а цього року – ще один серії "J", всі по 100 млн грн. Цього року компанія також прийняла рішення про випуск ще двох серій – "K" та "L" загальним номіналом по 100 млн грн. Традиційно залучені кошти планується використати на проведення кредитних операцій для фізичних та юридичних осіб – відповідно 80% та 20%.

Цінні папери всіх серій, окрім "B" та "I", використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay, тоді як облігації серій "B" та "I" пропонуються для продажу інституційним клієнтам, виплата відсоткового доходу за ними здійснюється щокварталу.

Згідно з проспектами, облігації чотирьох останніх серій випущено на три роки. Номінальна процентна ставка за ними становить 17% річних, тоді як за трьома попередніми вона була на рівні 18%.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.

Теги: #облігації #novapay

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