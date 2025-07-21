Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

Група компаній "Київстар" наразі складається з п'яти бізнесів, їх буде більше, а управління ними зі створенням наглядових рад націлено на побудову компліментарної системи та на збереження конкурентоспроможності та лідерської позиції кожного окремого бізнесу, повідомив CEO "Київстар" Олександр Комаров

"Ми не інтегруємо всі ці сервіси в "Київстар" і не керуємо ними, як великим "Київстаром", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Для розуміння особливостей управління Комаров навів приклад інфраструктурної компанії ЮТК ("Юкрейн Тауер Компані"), яка на 100% належить "Київстар".

"Ми дотримуємося такого принципу, як Arm’s-Length-Based, і керуємо цим бізнесом, як акціонер, через квазі-наглядову раду… На наглядовій раді ЮТК ми прийняли рішення, що якщо ми серйозно розвиваємо пасивну інфраструктуру і будуємо повноцінного гравця, компанія повинна бути спроможною будувати башти не тільки для "Київстар", – пояснив CEO "Київстару".

За його словами, в результаті ЮТК будує башти не лише для "Київстару".

Комаров також наголосив, що бізнес ЮТК суттєво відрізняється від бізнесу мобільного оператора та має іншу економіка: рівень інвестицій, терміни повернення цих інвестицій та ризики.

"Це ближче до real estate (нерухомості), ніж до телеком бізнесу", – додав він.

CEO "Київстар" зазначив, що інший приклад – Kyivstar.Tech, який також керується через квазі-наглядову раду.

"Щодо Helsi та Uklon, то в них створені повноцінні наглядові ради. Тобто ми не інтегруємо ці бізнеси, а залишаємо їх конкурентно-спроможними бізнесами в своєму сегменті. Більше того, наше завдання, як стратегічного інвестора зберегти та посилити їхні лідерські позиції", – підкреслив Комаров.

Він повідомив, що подібний шлях планується пройти з "Київстар-ТБ": "Ми хочемо відділити платформу у віртуальну структуру найближчим часом, щоб вона жила і розвивалася, як незалежний проєкт, спираючись на свої власні цілі, а не на цілі акціонерів, які в неї інвестують".

CEO наголосив, що "Київстар" рішуче налаштований реалізовувати стратегію трансформації у цифрового оператора. За його словами, в ній є три важливі елементи. Перший – це підтримувати більш-менш адекватний рівень зростання бізнесу: телеком та діджитал, другий – підтримувати адекватний рівень маржинальності, а третій – збільшувати частку цифрового бізнесу.

"Ми перевищуємо ті показники, які ми задекларували влітку минулого року: тоді було заявлено про 15%(частка цифрового бізнесу у доходах) на 2028 рік, а тепер, особливо, з придбанням Uklon, ми прагнемо досягти значно вищої частки доходів від цифрових сервісів. І ми рухаємося в цьому напрямку… Щодо 50% – це амбіція на декілька наступних років", --

Як пояснив Комаров, досягти 50% частки цифрового бізнесу компанія планує трьома шляхами, перший з яких – органічний.

"Якщо телеком-бізнес зростає приблизно на 9-10% рік до року, то діджитал-бізнес у 2024-му році зріс на 122%! Так, тоді він був не такий великий, як сьогодні з купівлею Uklon, розвитком Helsi, з подальшим проникненням Київстар-ТБ, але навіть і цього року по діджитал-бізнесу, я думаю, зростання буде значно швидшим", – зазначив CEO.

За його словами, другий шлях – розвиватися неорганічно: у компанії є стратегія, в яких сегментах цифрового бізнесу бо хотіла б бути присутньою, і в цій стратегії є своя логіка залучення клієнтської бази та логіка синергій між різними елементами цифрової екосистеми.

Третім шляхом Комаров назвав можливість створювати нові цифрові продукти всередині "Київстару". Він повідомив, що продукти B2B цього року зростуть приблизно вдвічі, й основними драйверами виступають хмарні сервіси та "Великі дані".

Ще одним прикладом він навів участь компанії у спільному проєкті з Мінцифрою з розробки національної великої мовної моделі. На його думку, це дасть розвиток експертизі компанії для виводу її на рівень однієї з найкращих у сфері штучного інтелекту і дозволить створити конкурентну перевагу для розробки продуктів та процесів: агентів у різних сферах, модернізації контакт-центру.

"Ми би хотіли, щоб, наприклад, наша компанія Kyivstar.Tech, якій наразі левову частку доходу приносить "Київстар", кожен рік збільшувала свій дохід і від інших клієнтів", – додав він.