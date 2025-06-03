ШІ-стартап Маска xAI продає акції на $300 млн і має намір залучити ще $5 млрд

Американський ШІ-стартап xAI Corp. Ілона Маска розпочав продаж акцій на суму $300 млн, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За підсумками розміщення компанія може бути оцінена в $113 млрд. Наприкінці 2024 року стартап отримав оцінку в $45 млрд після інвестраунду, під час якого він залучив кошти на $5 млрд.

Крім того, Morgan Stanley розмістить забезпечені облігації xAI і надасть стартапу кредити на загальну суму $5 млрд.

Маск заснував компанію xAI у липні 2023 року. Першу версію ШІ-моделі Grok було випущено в листопаді того самого року, останню, третю - в лютому 2025 року. На початку травня цього року ЗМІ писали, що вартість xAI в межах нового раунду залучення фінансування може сягнути $120 млрд.