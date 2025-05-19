Понад 3,8 млн абонентів користуються VoLTE від Lifecell

Кількість активних абонентів послуги VoLTE (voice-over-LTE) від третього за величиною мобільного оператора Lifecell з групи "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) досягла 3,8 млн абонентів, повідомив технічний директор об'єднаної компанії "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) Сергій Терещук.

"Наразі маємо на мережі 3,8 млн абонентських пристроїв з підтримкою VoLTE (третина від 9,5 млн користувачів lifecell - ІФ-У)… Глобальна мета – поступово замінити голос на базі 3G на VoLTE, яка має численні переваги і для самого споживача", - розповів Терещук в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія переводить абонентів з технології 3G на LTE, в тому числі для голосу через LTE, вивільняючи частоти.

"За рахунок цього поступово відключаємо технологію 3G, яка в більшості країн світу йде в минуле, зменшуємо споживання електроенергії на мережі, збільшуємо ємність LTE", - вказав Терещук.

Перший проект поступової відмови від 3G Lifecell реалізували в Славутичі у вересені 2024 року. 23 квітня 2025 року відключили 3G-мережу в Коломиї.

"Попередньо, наступними будуть Черкаси. Для абонентів населених пунктів, в яких Sunset вже відбувся, ми включаємо VoLTE за замовчуванням. Це не відбувається одночасно для всіх абонентів", - розповів технічний директор DVL.

В рамках модернізації Lifecell в Києві планується додатково підключити ще 500 тис. абонентів.

"Наразі в наших планах до середини року завершити модернізацію мереж в Києві. Ми замінюємо старі базові станції, на яких використовувались фідерні кабелі, на сучасні, побудовані на безфідерній технології, додаємо LTE 2100 та LTE 900. Паралельно активуємо абонентів VoLTE. Наша ціль – 500 тисяч абонентів, для яких зробимо активацію VoLTE в Києві. Загалом вже більше 733 тис. наших абонентів користуються цією технологією", - розповів Терещук.

Серед переваг VoLTE Терещук зазначив, більш короткий час з'єднання – якщо в традиційних технологіях це 5-6 секунд, при використанні VoLTE – 2 секунди і менше. Якість голосу - з VoLTE вона набагато краща, ніж при звичайному голосовому зв’язку. DVL впровадили технологію EVS (Enhanced Voice Services), яка дозволяє використовувати весь наявний голосовий спектр. Технологія VoLTE, зокрема, передбачає можливість одночасного користування голосовими послугами й мобільним інтернетом завдяки пакетній передачі голосу, так само як і звичайних даних. Це означає, що абонент може в один і той самий момент часу говорити по телефону і мати доступ до інтернет-ресурсів, отримувати повідомлення в месенджерах тощо.

Також DVL розвиває технологію VoWiFi, яка дозволяє абонентам виконувати традиційні голосові дзвінки навіть в умовах повної відсутності покриття мобільної мережі. Наприклад у бомбосховищі, де немає покриття, але підключений Wi-Fi.