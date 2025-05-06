Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

Кількість активних абонентів послуги VoLTE (voice-over-LTE) від найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар" досягла 6,5 млн, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Згідно з повідомленням, з моменту запуску послуги в грудні 2020 року наразі з використанням VoLTE генерується приблизно 25% голосового трафіку в мережі "Київстар".

Використовуючи VoLTE абонент здійснює голосовий виклик через мережу 4G замість традиційної голосової мережі 2G/3G, отримуючи кращий зв’язок і якісну передачу звуку.

У "Київстарі" підкреслили, що наразі мають найбільшу базу користувачів послуги VoLTE в Україні і їх кількість постійно зростає.

"З моменту першого в країні запуску VoLTE у грудні 2020 року "Київстар" незмінно утримує лідерство за кількістю абонентів, які користуються перевагами високоякісного голосового зв'язку в мережі 4G. VoLTE - це сучасна технологія, яка дозволяє отримати високу якість голосового зв’язку, швидке з'єднання та можливість використання 4G-інтернету під час дзвінка", - йдеться в повідомленні пресслужби "Київстар".

Вказується, що серед переваг технології VoLTE: можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом навіть під час дзвінка; чітке та якісне звучання голосу завдяки покращенням на технологічному рівні; швидке з'єднання під час виклику – близько 2 секунд проти 6 секунд встановлення з’єднання в 2G/3G мережах.

Загалом, послугу активовано більш ніж для 8 млн користувачів, повідомили в "Київстар".

Оператор уточнив, що з моменту запуску і дотепер "Київстар" використовує найсучасніші типи кодеків для VoLTE (обладнання яке забезпечує якісне звучання голосу співрозмовника, - ІФ-У): EVS та AMR-WB. При цьому найбільш сучасний кодек EVS (Enhanced Voice Services) має найвищий пріоритет при встановленні VoLTE-з’єднань.

В компанії також повідомили, що перелік VoLTE-сумісних моделей смартфонів у мережі "Київстар" постійно розширюється. Наразі перелік омологованих пристроїв охоплює майже 300 моделей найпопулярніших в Україні виробників.

Технологія VoLTE від "Київстар" доступна всюди, де є 4G-покриття. Згідно повідомленню компанії, серед усіх мобільних операторів "Київстар" має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G, розміщених на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Використовувати VoLTE можуть абоненти з SIM-картою, що підтримує 4G (перевірити це можна за допомогою USSD-запиту *245*4#). Також, під час дзвінка абонент має перебувати у зоні покриття 4G. У смартфоні має бути активована технологія VoLTE та встановлені останні оновлення програмного забезпечення.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) повідомила, шо три найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні з грудня 2024 року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого мобільного сигналу.