Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Приблизно 25% голосового трафіку в мережі Київстар сьогодні генерується через технологію VoLTE. Оператор має найбільшу базу користувачів цієї послуги в Україні, а їх кількість постійно зростає. З моменту першого в країні запуску VoLTE у грудні 2020 року Київстар незмінно утримує лідерство за кількістю абонентів, які користуються перевагами високоякісного голосового зв'язку в мережі 4G.

VoLTE (voice-over-LTE) - це сучасна технологія, яка дозволяє отримати високу якість голосового зв’язку, швидке з'єднання та можливість використання 4G-інтернету під час дзвінка. Технологія має низку переваг, серед яких:

можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом навіть під час дзвінка;

чітке та якісне звучання голосу завдяки покращенням на технологічному рівні;

швидке з'єднання під час виклику, завдяки тому, що дзвінки VoLTE обслуговуються в тій самій мережі, що й інтернет, і не потрібно перемикатися. Для порівняння: швидкість встановлення з’єднання в 2G/3G становить 6 секунд, в VoLTE – близько 2 секунд.

Послугу активовано більш ніж для 8 млн користувачів. Протягом останніх 9 місяців кількість активних VoLTE-користувачів у мережі Київстар зросла на 40%. Зараз понад 6,5 мільйонів абонентів Київстар активно користуються технологією, генеруючи приблизно 25 % від загального голосового трафіку.

З моменту запуску і до сьогодні Київстар використовує найсучасніші типи кодеків для VoLTE: EVS та AMR-WB. При цьому найбільш сучасний кодек EVS має найвищий пріоритет при встановленні VoLTE-з’єднань.

Перелік VoLTE-сумісних моделей смартфонів у мережі Київстар постійно розширюється. Наразі перелік омологованих пристроїв охоплює майже 300 моделей найпопулярніших в Україні виробників.

Як користуватися VoLTE?

SIM-карта має підтримувати 4G (перевірити це можна за допомогою USSD-запиту *245*4#); під час дзвінка абонент має перебувати у зоні покриття 4G.

у смартфоні має бути активована технологія VoLTE та встановлені останні оновлення програмного забезпечення.

смартфон абонента має бути у списку моделей, для яких технологія доступна у мережі Київстар.

Технологія VoLTE від Київстар доступна всюди, де є 4G-покриття. Серед усіх мобільних операторів Київстар має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G, розміщених на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, що підтверджується внутрішніми даними та звітністю операторів телекомунікацій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua