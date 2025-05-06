Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:07 06.05.2025

Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

3 хв читати
Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Приблизно 25% голосового трафіку в мережі Київстар сьогодні генерується через технологію VoLTE. Оператор має найбільшу базу користувачів цієї послуги в Україні, а їх кількість постійно зростає. З моменту першого в країні запуску VoLTE у грудні 2020 року Київстар незмінно утримує лідерство за кількістю абонентів, які користуються перевагами високоякісного голосового зв'язку в мережі 4G.

VoLTE (voice-over-LTE) - це сучасна технологія, яка дозволяє отримати високу якість голосового зв’язку, швидке з'єднання та можливість використання 4G-інтернету під час дзвінка. Технологія має низку переваг, серед яких:

  • можливість користуватись швидкісним мобільним інтернетом навіть під час дзвінка;
  • чітке та якісне звучання голосу завдяки покращенням на технологічному рівні;
  • швидке з'єднання під час виклику, завдяки тому, що дзвінки VoLTE обслуговуються в тій самій мережі, що й інтернет, і не потрібно перемикатися. Для порівняння: швидкість встановлення з’єднання в 2G/3G становить 6 секунд, в VoLTE – близько 2 секунд.

Послугу активовано більш ніж для 8 млн користувачів. Протягом останніх 9 місяців кількість активних VoLTE-користувачів у мережі Київстар зросла на 40%. Зараз понад 6,5 мільйонів абонентів Київстар активно користуються технологією, генеруючи приблизно 25 % від загального голосового трафіку.

З моменту запуску і до сьогодні Київстар використовує найсучасніші типи кодеків для VoLTE: EVS та AMR-WB. При цьому найбільш сучасний кодек EVS має найвищий пріоритет при встановленні VoLTE-з’єднань.

Перелік VoLTE-сумісних моделей смартфонів у мережі Київстар постійно розширюється. Наразі перелік омологованих пристроїв охоплює майже 300 моделей найпопулярніших в Україні виробників.

Як користуватися VoLTE?

  • SIM-карта має підтримувати 4G (перевірити це можна за допомогою USSD-запиту *245*4#); під час дзвінка абонент має перебувати у зоні покриття 4G.
  • у смартфоні має бути активована технологія VoLTE та встановлені останні оновлення програмного забезпечення.
  • смартфон абонента має бути у списку моделей, для яких технологія доступна у мережі Київстар.

Технологія VoLTE від Київстар доступна всюди, де є 4G-покриття. Серед усіх мобільних операторів Київстар має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G, розміщених на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, що підтверджується внутрішніми даними та звітністю операторів телекомунікацій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Теги: #київстар #volte

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 06.05.2025
Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

16:58 26.04.2025
"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

11:57 22.04.2025
Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

10:07 21.04.2025
"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

15:49 17.04.2025
«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

11:45 14.04.2025
Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

17:24 10.04.2025
"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

12:25 09.04.2025
Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

12:27 31.03.2025
У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

19:45 27.03.2025
"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

"Київстар " розпочав перемовини про придбання Uklon на початку 2023 року, закриє угоду наступного тижня - Комаров

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

IV Український будівельний конгрес 2025: архітектура майбутнього та нові правила гри

"Столичний стандарт якості": конкурс для найкращих виробників Києва

Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

Прокуратура проти енергонезалежності України: чи заблокують безпідставні претензії прокурорів державну програму балансування енергосистеми

Alliance Novobud третій рік поспіль здобує звання BUSINESS OF THE YEAR за версією Ukrainian Business Award

КСВ-стратегія в дії: Arricano підбиває підсумки місяця зелених ініціатив

Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" придбала права вимоги за кредитами до ключових українських фармвиробників з метою їх фінансового оздоровлення та розвитку галузі

Подарунки за міжнародні перекази у застосунку ПУМБ з картками Mastercard

УВКБ ООН передасть велику партію гуманітарної допомоги Міністерству соціальної політики для підтримки постраждалих від війни людей в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА