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15:34 16.05.2025

"Нова пошта" запустила новий формат: компанія створює мережу міні-відділень на території ЖК в Києві та містах-мільйонниках

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"Нова пошта" запустила новий формат: компанія створює мережу міні-відділень на території ЖК в Києві та містах-мільйонниках

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" почала розвивати формат міні-відділень – перші чотири з них відкрились на території житлових комплексів (ЖК) на Теремках в Києві.

"Ми щойно запустили новий формат в Україні: міні-відділення для посилок вагою до 10 кг, розташовані безпосередньо в житлових комплексах. Яка мета? Розвантажити завантажені міські відділення та наблизити послуги ще ближче до місця проживання людей", - написав співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов в Linkedin у п'ятницю.

Чотири міні-відділення "Нової пошти" почали працювати в Києві, у житлових комплексах ParkLand, "4 сезони", LIKO-GRAD Perfect Town і "Нова Англія" в районі Теремки.

Ще три міні-відділення "Нової пошти" відкриються до кінця червня в столичному житловому комплексі "Комфорт Таун".

"Нова пошта" планує розвивати мережу міні-відділень спершу в Києві, а згодом в інших містах-мільйонниках, повідомили в пресслужбі компанії.

Попри невелику площу міні-відділень (до 45 квадратних метрів), кожне з них зможе обробляти близько 12 тис. посилок на місяць. У кожному міні-відділенні наявна примірочна. У планах компанії в майбутньому обладнати міні-відділення терміналами самообслуговування.

З огляду на особливості розташування на території ЖК, доставку посилок у міні-відділення здійснюватиме малогабаритний транспорт.

За словами Климова, ідею нового формату "Нова пошта" запозичила в Європі.

"Вихід на європейські ринки дав "Новій пошті" більше, ніж нові ринки, - він дав нам нові ідеї. На початку нашої міжнародної подорожі ми в основному експортували досвід, що було цілком логічно. Але тепер ми також імпортуємо його. Так виглядає справжня синергія. З моменту вступу до ЄС ми досліджуємо широкий спектр форматів у різних країнах: відділення, вантажні відділення, міні-відділення, камери схову для посилок", - зазначив співвласник "Нової пошти".

Теги: #нова_пошта

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