NovaPay з травня почне розміщення 10-ї серії облігацій на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з 2 травня почне публічне розміщення 10-ї серії облігацій – серії "J" – загальним номінальним обсягом 100 млн грн своєї дочірньої компанії ТОВ "НоваПей Кредит", які надалі використовуватимуться емітентом в його програмі РЕПО-операцій з облігаціями, яка є альтернативною депозитам.

Як повідомляється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), вона зареєструвала випуск та затвердила проспект облігацій серії "J" 25 квітня.

Згідно із проспектом, облігації випускаються терміном на три роки, номінальна процентна ставка за ними підвищена до 18% річних з 17% річних у попередніх серіях та виплатою процентного доходу в кінці терміну обігу.

Ціна розміщення встановлена на рівні номіналу – 1 тис. грн за одну облігацію.

Адміністратором випуску облігацій серії "J", як і попередніх, призначено ТОВ "Універ Капітал".

"Кошти, залучені в результаті емісії облігацій шляхом публічної пропозиції, планується використати за такими напрямами: проведення кредитних операцій для юридичних осіб - 20% від фактично залучених коштів; проведення кредитних операцій для фізичних осіб - 80% від фактично залучених коштів", – зазначається у проспекті емісії.

Як повідомлялось, у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій "A", "B" та "C" по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій – "D", "E", "F", "G", "H" та "I". У тому числі у жовтні-грудні 2024 року були розміщені три серії облігацій – "G", "H" та "I" – на загальну суму 290 млн грн, що збільшило загальний обсяг цінних паперів компанії в обігу до 890 млн грн.

Цінні папери всіх серій, окрім "B" та "I", використовуються для програми РЕПО-операцій, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay, тоді як облігації серій "B" та "I" пропонуються для продажу інституційним клієнтам, виплата відсоткового доходу за ними здійснюється щокварталу.

Згідно з проспектами, облігації трьох останніх серій випущено на три роки. Номінальна процентна ставка за ними становить 17% річних, тоді як за трьома попередніми вона була на рівні 18%.

NovaPay, яка просуває більшість своїх облігацій як альтернативу банківським депозитам через схему РЕПО на термін від одного до 12 місяців. З 17 квітня компанія трохи підвищила ставки за ними: тепер вони складають від 10% річних на місяць до 19% річних на рік, додано новий строк інвестування – чотири місяці за ставкою 17,5% річних.

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс. Входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Він першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.