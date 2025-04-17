Інтерфакс-Україна
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11:33 17.04.2025

Зеленський підписав закон про захист інформації та кіберзахист державних інфоресурсів

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Зеленський підписав закон про захист інформації та кіберзахист державних інфоресурсів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4336-IX про захист інформації та кібернетичний захист державних інформаційних ресурсів, повідомили у Верховній Раді у четвер.

"Передбачається: створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози; функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози; введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об’єктах критичної інфраструктури", - зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Наголошується, що кібербезпека — основа для захисту інтересів України у цифровому світі.

Теги: #закон #кібербезпека

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