"Vodafone Україна" не платила дивіденди акціонерам в 2024 році

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у 2024 році не виплачуватиме дивіденди акціонерам за підсумками роботи у 2024 році.

"Компанія не оголошувала дивідендів для акціонерів у 2024 році", - йдеться у тексті звіту на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що оголошені у 2023 році дивіденди були виплачені, зокрема, 9 серпня 2023 року Telco Solutions and Investments LLC у розмірі 1,81 млрд грн, а також 26 жовтня 2023 року PPT Telecom Kyiv 18,28 млн грн.

Раніше повідомлялось, що "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

"Vodafone Україна" – другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 2024 роках досягли 48,5 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.