Інтерфакс-Україна

Телеком

15:58 04.04.2025

Чистий прибуток "Vodafone Україна" за 2024р. скоротився на 30,1% за зростання доходів на 13,1%

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Чистий прибуток "Vodafone Україна" за 2024р. скоротився на 30,1% за зростання доходів на 13,1%

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у 2024 році збільшив виручку на 13,1% до 24,44 млрд грн, скоротивши прибуток на 30,1% до 3,54 млрд грн.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, станом на 31 грудня 2024 року її виручка від надання послуг (service revenue) збільшилась на 12,9% - до 24,44 млрд грн в порівнянні з показником станом на 31 грудня 2023 року.

Виручка від надання послуг мобільного зв'язку зросла на 12,46% - до 18,97 млрд грн, від послуг зв'язку (interconnect revenue) – на 11,3%, до 2,47 млрд грн, від фіксованого бізнесу - на 48,8%, до 936 млн грн. Виручка від надання послуг в роумінгу скоротилася на 6,34%.

Показник OIBDA скоротився на 3,6% - до 12,22 млрд грн. Маржа OIBDA зменшилась на 8,7% відсоткових пункта - до 50%.

Водночас операційний прибуток скоротився на 12,2% - до 7,1 млрд грн. Прибуток до оподаткування скоротився на 23,95% - до 4,51 млрд грн.

"Чистий прибуток "Vodafone Україна" становить 3,5 млрд грн, що на 30% менше порівняно з 2023 роком. Це зменшення спричинене збитками від курсових різниць через зростання обмінного курсу долара США до гривні на 11%, а також частковим зниженням операційного прибутку", - повідомили в прес-службі компанії.

Кількість користувачів компанії в 2024 році скоротився на 0,7% до 15,8 млн. Показник ARPU (Average Revenue Per User – середній дохід на одного користувача) зріс на 10% до 118,4 грн.

"Органічне зростання трафіку стало одним з важливих факторів 10%-го збільшення ARPU. Абонентська база залишається стабільною протягом останніх трьох років. У 2024 році компанія відзначає збільшення кількості клієнтів контрактної форми підключення – в основному за рахунок нових IoT підключень та збільшення кількості приватних контрактних абонентів", - зазначили в прес-службі компанії.

"Vodafone Україна" в 2024 році збільшила капітальні інвестиції на 10% до 6,2 млрд грн.

"Попри вплив війни, компанія не тільки зберегла, але й наростила обсяги інвестицій у розвиток і підтримку телеком інфраструктури України. Протягом трьох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 15,5 млрд грн, з них 6,2 млрд грн – у 2024 році", - повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, "Vodafone Україна" відновила більше 1 тис. ушкоджених базових станцій та запустила в ефір 7252 базових станцій LTE для розширення покриття та ємності мережі.

Ще одним напрямком для інвестицій є будівництво мереж фіксованого доступу до інтернет на базі сучасної технології GPON (домашній інтернет, який працює навіть за відсутності електроенергії). У 2024 році послуга стала доступною понад 1,2 млн домогосподарств. Загальне покриття компанії фіксованим зв’язком за всіма технологіями становить 1,8 млн домогосподарств. Нові зони активно будуються у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному й Тернополі.

Частина інвестицій (989 млн грн) була спрямована на купівлю нових частот для розвитку LTE мережі. Vodafone придбав на аукціоні НКЕК радіочастоти у діапазонах 2100 МГц та 2600 МГц.

"Використання 2100 LTE забезпечить більш стабільний сигнал у 4G та додасть до 30% ємності мережі. А за рахунок агрегації частот 1800 і 2100 МГц компанія зможе забезпечити значне підвищення швидкості інтернету. Використання діапазону 2600 TDD дозволить на 50% знизити навантаження на найбільш завантажені майданчики та підвищити швидкість в середньому у 1,5 рази, що важливо в умовах постійного зростання споживання мобільного інтернету", - ідеться в повідомленні компанії.

"Vodafone Україна" продовжує розвивати нові технологічні послуги. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора. У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх AI-рішень на ринку для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні, ідеться в повідомленні.

У ньому сказано, що "Vodafone Україна" також продовжила розвивати послуги на базі IoT. Протягом 2024 року компанія підключила низку нових корпоративних клієнтів до власної NB-IoT-мережі. Технологія NB-IoT забезпечує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях, таких як підвали або підземні паркінги. Мережа, спроєктована спеціально для Інтернету речей, підтримує велику кількість одночасно підключених пристроїв, що робить цю технологію ідеальною для масового розгортання, як у міських умовах, так і на великих промислових об'єктах.

"Vodafone Україна" – другий за величиною український мобільний оператор, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 2024 роках досягли 48,5 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,8 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Теги: #прибуток #водафон

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