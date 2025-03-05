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10:28 05.03.2025

Держкомтелерадіо в лютому додало 10 книг до переліку антиукраїнських видань

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Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення в лютому додав 10 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини

"Протягом лютого Держкомтелерадіо продовжував здійснювати моніторинг видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України з метою виявлення фактів випуску у світ і розповсюдження антиукраїнської видавничої продукції... У лютому до зазначеного переліку було внесено 10 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на березень в переліку міститься інформація про 561 пропагандистське видання.

Повідомляється, що Держкомтелерадіо здійснює моніторинг українського сегменту мережі Інтернет щодо наявності в книготорговельній мережі книжкових видань, виготовлених або випущених у світ видавництвами держави-агресора та Білорусі. У лютому зупинено розповсюдження понад 600 найменувань видань.

Теги: #пропаганда_рф #книги #держкомтелерадіо

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