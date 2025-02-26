Власник "Київстару" VEON підтвердив намір інвестувати в Україні $1 млрд

Представники материнської компанії найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" – VEON, які побували в Україні, підтвердили намір інвестувати в країну $1 млрд в 2023-2027 рр., а також провести опосередкований лістинг "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq (США).

"Голова правління та засновник компанії Огі Фабела та СЕО VEON Каан Терзіоглу зустрілися з командою "Київстару", щоб вшанувати треті роковини війни та підтвердити зобов'язання компанії інвестувати у відновлення та реконструкцію України… Делегація підкреслила важливість негайних інвестицій у відновлення країни та наголосила на планах інвестувати в Україну $1 млрд протягом 2023-2027 рр.", - повідомила пресслужба "Київстару" в середу.

За її даними, представники топменеджменту VEON разом із CEO "Київстар" Олександром Комаровим взяли участь у спеціальній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбулася в Києві 24 лютого. Під час зустрічей з представниками уряду, зокрема з віцепрем'єр-міністром з питань інновацій, освіти, науки і технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, віцепрем'єр-міністром - міністром національної єдності Олексієм Чернишовим будо поінформовано про роботу з підтримки критично важливої для країни галузі зв'язку та цифрових послуг. Сторони обговорили прогрес опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі Nasdaq Stock Market LLC.

Як повідомив Федоров за підсумками зустрічі, що з Фабелою, Терзіоглу та Комаровим обговорювались можливі спільні проекти АІ та впровадження інноваційних рішень у сфері мобільного звʼязку.

"Зустрівся з топменеджментом VEON та СЕО "Київстар"… В умовах війни компанія має проактивну позицію та робить усе можливе, щоб українці завжди залишалися на звʼязку. Наша команда зараз активно працює над розвитком штучного інтелекту в Україні. На зустрічі з Оггі Фабелою, співзасновником та главою правління VEON, CEO VEON Кааном Терзіоглу та СЕО "Київстару" Олександром Комаровим зосередилися на можливих спільних проєктах з АІ та впровадженні інноваційних рішень у сфері мобільного звʼязку", - написав він в фейсбук.

Крім того, міністр повідомив про запуск "Київстаром" нових великих проєктів, зокрема, щоб забезпечити звʼязком основні автомагістралі країни.

"VEON глибоко віддана майбутньому України та тій важливій ролі, яку приватний сектор і міжнародні інвестиції мають відігравати у відновленні країни. Для нас велика честь бути в Україні в цей історично важливий час і обговорювати наші інвестиційні плани, які сприятимуть розбудові майбутнього України", - цитує пресслужба VEON Фабела за підсумками візиту до України.

Він підкреслив, що VEON разом з "Київстаром" продовжить підтримувати Україну, інвестуючи в її цифрову інфраструктуру, розширюючи інвестиційні можливості для української економіки та впроваджуючи інноваційні технології, що змінюють правила гри. Зокрема, продовжить розвивати послугу супутникового зв'язку Direct to Cell від Starlink.

VEON є материнською компанією та єдиним власником "Київстару", провідного оператора електронних комунікацій України з найбільшим в країні бізнесом мобільного та фіксованого зв'язку, який обслуговує понад 23,3 млн абонентів в Україні. "Київстар" пропонує широкий спектр цифрових послуг споживачам та українському бізнесу, включаючи цифрову платформу охорони здоров'я Helsi з базою 28 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", а також хмарні сервіси та рішення у сфері кібербезпеки й штучного інтелекту. Домашнім інтернетом від "Київстар" користуються понад 1,1 млн абонентів.

VEON, зі штаб-квартирою в Дубаї, надає цифрові послуги майже 160 млн клієнтів, працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу. Акції VEON розміщено на біржі Nasdaq.