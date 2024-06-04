Збірні України та Німеччини зіграли внічию у товариському матчі

Національна збірна України зіграла внічию товариський матч із Німеччиною перед чемпіонатом Європи-2024, про що свідчить результат поєдинку.

Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Збірна України проведе ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи, зокрема, з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня). Суперниками Німеччини

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Склад збірної України: Трубін, Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (к) (Бражко, 64), Циганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64) )), Яремчук (Довбик, 73).