Спорт

11:27 25.05.2024

Україна закликає МОК застосувати санкції до президента Федерації спортивної боротьби РФ

1 хв читати
Україна закликає МОК застосувати санкції до президента Федерації спортивної боротьби РФ

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко направили спільний лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації боротьби (UWW) щодо запровадження санкцій проти президента Федерації спортивної боротьби РФ Михайла Маміашвілі.

"Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі дозволив собі неприпустимі висловлювання на адресу українців і запропонував, щоб російські спортсмени приїхали на Олімпійські ігри в Париж на танках. Такі заяви суперечать Олімпійській Хартії та сприяють розпалюванню міжнаціональної ворожнечі", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

У зв'язку з цим, Україна закликає МОК запровадити персональні дисциплінарні санкції проти Маміашвілі, зокрема, розглянути питання про позбавлення його посад у Міжнародній федерації боротьби.

Теги: #федерація #нок #мок #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 24.05.2024
Путін боїться того, що може дати Саміт миру

Путін боїться того, що може дати Саміт миру

20:29 24.05.2024
Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

19:22 24.05.2024
Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

Кулеба: Оточення Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, щоб зірвати Саміт миру

19:04 24.05.2024
РФ тримає в неволі понад 400 українських жінок

РФ тримає в неволі понад 400 українських жінок

09:58 24.05.2024
ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

ISW: Кремль готує зміну військового керівництва бойовими операціями в Україні

07:17 24.05.2024
Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

Норвегія з 29 травня запровадить додаткові обмеження на в'їзд у країну туристів із РФ

10:11 23.05.2024
Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

Україна закликає МОК позбавити російських борців ліцензій на Олімпіаду-2024 у Парижі

17:38 06.05.2024
На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України

На фронті загинув учасник Олімпійських ігор-2016, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Пєлєшенко - НОК України

09:41 06.05.2024
Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

13:42 02.05.2024
НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Берінчик виграв титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в легкій вазі

Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ

Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

ОСТАННЄ

Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

Інвестфонд Oaktree отримав контроль над міланським футбольним клубом "Інтер"

Анна Олійник-Корнійко двічі поспіль виборює Кубок Європи  з дзюдо серед кадетів

Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Берінчик виграв титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в легкій вазі

Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ

Ольга Харлан виграла "срібло" в Пловдиві

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 456 українських спортсменів і тренерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА