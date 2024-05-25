Україна закликає МОК застосувати санкції до президента Федерації спортивної боротьби РФ

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко направили спільний лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації боротьби (UWW) щодо запровадження санкцій проти президента Федерації спортивної боротьби РФ Михайла Маміашвілі.

"Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі дозволив собі неприпустимі висловлювання на адресу українців і запропонував, щоб російські спортсмени приїхали на Олімпійські ігри в Париж на танках. Такі заяви суперечать Олімпійській Хартії та сприяють розпалюванню міжнаціональної ворожнечі", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

У зв'язку з цим, Україна закликає МОК запровадити персональні дисциплінарні санкції проти Маміашвілі, зокрема, розглянути питання про позбавлення його посад у Міжнародній федерації боротьби.