Спорт

10:29 03.05.2024

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

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Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує на необхідності спортсменам, тренерам, представникам федерацій або клубів використовувати державну мову під час публічних виступів, коментарів або пресконференцій на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція).

"Кожен український спортсмен на міжнародних змаганнях - приклад не лише атлетичної майстерності, а й гордості та поваги до своєї мови, народу, держави. Тому утвердження української мови в спортивній дипломатії найвищого рівня – це зміцнення наших лідерських позицій у світі", - наводить Кременя пресслужба.

За його словами, останнім часом зміни щодо функціонування державної мови у сфері спорту є доволі відчутними та суттєвими, однак звернення громадян щодо порушення мовного закону у сфері спорту продовжують надходити.

Теги: #олімпіада #українська_мова

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