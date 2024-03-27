Спорт

01:30 27.03.2024

Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

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Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

Фінал кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 з футболу дозволив визначити всі 24 національні команди, які ведуть боротьбу за трофей Анрі Делоне, а збірна України увійшла до групи "Є" разом із Бельгією, Словаччиною та Румунією, повідомляє офіційний сайт турніру.

У вівторок, 26 березня, після вирішальних матчів плей-офф кваліфікації Євро-2024 визначилися останні три учасники фінальної частини турніру. Ними стали збірні України, Грузії та Польщі.

Грузія у серії післяматчевих пенальті здолала Грецію та вперше в історії зіграє на великому форумі національних команд, Польща також у серії післяматчевих 11-метрових перемогла Уельс, а Україна вирвала вольову перемогу над Ісландією.

На гол ісландця Альберта Гудмундссона збірна України відповіла після перерви забитими м'ячами Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. На чемпіонаті Європи українці зустрінуться зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

Чемпіонат Європи-2024 року прийме Німеччина. Вона автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться із Шотландією у Мюнхені.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня.

Теги: #футбол #україна #європа #чемпіонат

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