Спорт

17:23 01.02.2024

Україна завоювала дві медалі на зимовій Юнацькій Олімпіаді

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Українські спортсмени завоювали срібну та бронзову медалі на зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо (Республіка Корея).

"Сьогодні, 1 лютого, відбулася урочиста церемонія закриття IV зимових ЮОІ-2024, що проводилися в провінції Канвондо (Республіка Корея). Уперше в історії українці вибороли одразу дві особисті нагороди зимових ЮОІ, до того ж в один змагальний день - срібним призером став скелетоніст Ярослав Лавренюк, бронзовою медалісткою - біатлоністка Поліна Пуцко", - ідеться в повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету.

Серед іншого, у командній естафеті український квартет у складі Дар'ї Федорчук, Антона Шевчука, Максима Панчука та Андрія Муца посів 5-те місце, а також на п'ятому місці завершив змагання з санного спорту двомісний екіпаж у складі Ганни-Марії Гарцули та Світлани Соловей.

Також в одиночній змішаній естафеті Ірина Шевченко та Олександр Біаленко посіли 6-те місце, у жіночому біг-ейр Марія Анійчин показала 8-й результат, а Наталія Казюк завершила виступи на 9-й позиції.

Крім того, фігуристи Софія Рекунова і Денис Федянкін посіли 11-те місце в змаганнях танцювальних дуетів, а фігурист Вадим Новіков посів 14-те місце у фігурному катанні юнаків-одинаків.

У змішаній естафеті українська команда лижників посіла 12-те місце, в індивідуальних змаганнях з могулу Дмитро Перець і Юліана Кісіль посіли 16-ту і 17-ту позиції.

Крім того, українська збірна стрибунів із трампліна у складі Жанни Глухової, Миколи Смика, Дар'ї Ільчук та Василя Бухонка посіла 14-те місце.

IV зимові Юнацька Олімпіада в Південній Кореї відбувалися з 19 січня до 1 лютого 2024 року. Україну представляли 44 спортсмени у 12 спортивних дисциплінах.

Біатлоністка Поліна Пуцко виборола бронзову медаль у спринті на 6 км, а скелетоніст Ярослав Лавренюк виборов срібну медаль на зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї.

Теги: #олімпіада

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