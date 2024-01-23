Скелетоніст Лавренюк здобув срібну медаль на зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї

Скелетоніст Ярослав Лавренюк виборов срібну медаль на зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо (Республіка Корея).

"Маємо другу нагороду на IV зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо (Республіка Корея). Срібним призером головного мультиспортивного молодіжного форуму чотириріччя став прапороносець збірної України скелетоніст Ярослав Лавренюк. Медаль, яку виборов 16-річний спортсмен із Житомирщини, стала першою в олімпійській історії нашої держави у змаганнях із цього виду спорту", - йдеться в повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що Лавренюк завершив свій виступ на санно-бобслейній трасі Alpensia, програвши 1.01 секунди чемпіону Емілсу Індріксонсу з Латвії.

Як повідомлялося, IV зимова Юнацька Олімпіада в Південній Кореї триває з 19 січня до 1 лютого 2024 року. Україну представляють 44 спортсмени у 12 спортивних дисциплінах.

Біатлоністка Поліна Пуцко здобула бронзову медаль у спринті на 6 км на зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї.