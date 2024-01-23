Біатлоністка Пуцко виборола бронзу в спринті на 6 км на зимовій Юнацькій Олімпіаді в Південній Кореї

Біатлоністка Поліна Пуцко завоювала бронзову медаль у спринті на 6 км на зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо (Республіка Корея).

"Маємо першу нагороду на IV зимових Юнацьких Олімпійських зимових іграх у Канвондо (Республіка Корея). На третьому місці п'єдесталу в спринті на 6 км - українська біатлоністка Поліна Пуцко", - ідеться в повідомленні пресслужби Національного олімпійського комітету (НОК).

Зазначається, що українська спортсменка поступилася лише двом суперницям - срібній призерці Елі Север зі Словаччини та чемпіонці Карлотті Гаутеро з Італії.

"Бронза, яку здобула в боротьбі Поліна Пуцко, стала другою в історії України нагородою в біатлоні на зимових Юнацьких Олімпійських іграх після золота Христини Дмитренко в перегонах переслідування в Ліллегаммері-2016", - додали в НОК.

Як повідомлялося, IV зимова Юнацька Олімпіада в Південній Кореї відбувається з 19 січня по 1 лютого 2024 року. Україну представляє 44 спортсмени у 12 спортивних дисциплінах.