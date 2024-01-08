Спорт

19:10 08.01.2024

Помер Франц Бекенбауер

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Помер Франц Бекенбауер

Легендарний німецький футболіст Франц Бекенбауер пішов із життя у віці 78 років, повідомили європейські ЗМІ.

За їхньою інформацією, він помер у неділю, сім'я оприлюднила цю інформацію в понеділок.

Бекенбауер вважається одним із найкращих гравців оборонного плану в історії футболу. Починав спортивну кар'єру у складі ФК "Баварія" в 1960-х роках, потім перейшов у ФК "Нью-Йорк Космос", потім - у ФК "Гамбург". Він грав за збірну ФРН, під час десятків матчів був капітаном команди.

Бекенбауер визнавався футболістом року в Європі, отримував "Золотий м'яч", а також у складі збірної ФРН вигравав чемпіонат світу 1974 року.

Він також займався тренерською діяльністю, під його керівництвом збірна Німеччини виграла чемпіонат світу 1990 року.

 

 

Теги: #фрн #футболіст_смерть

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