Помер Франц Бекенбауер

Легендарний німецький футболіст Франц Бекенбауер пішов із життя у віці 78 років, повідомили європейські ЗМІ.

За їхньою інформацією, він помер у неділю, сім'я оприлюднила цю інформацію в понеділок.

Бекенбауер вважається одним із найкращих гравців оборонного плану в історії футболу. Починав спортивну кар'єру у складі ФК "Баварія" в 1960-х роках, потім перейшов у ФК "Нью-Йорк Космос", потім - у ФК "Гамбург". Він грав за збірну ФРН, під час десятків матчів був капітаном команди.

Бекенбауер визнавався футболістом року в Європі, отримував "Золотий м'яч", а також у складі збірної ФРН вигравав чемпіонат світу 1974 року.

Він також займався тренерською діяльністю, під його керівництвом збірна Німеччини виграла чемпіонат світу 1990 року.