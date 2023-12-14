Спорт

17:19 14.12.2023

Спортивні змагання з глядачами на трибунах почнуть проводити на початку січня 2024 року

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Спортивні змагання з глядачами на трибунах почнуть проводити на початку січня 2024 року

В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний допускає, що спортивні змагання з глядачами на трибунах почнуть проводити вже на початку січня 2024 року.

"Через те, що процедура передбачає деякі дії, які мають здійснити організатори спортивних змагань, представники ДСНС, обласних військових адміністрацій, то я думаю, найімовірніше, на початку наступного року, на початку січня ми вже зможемо долучитися до перших змагань як глядачі", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Бідний наголосив, що кількість квитків на такі змагання буде обмежена з огляду на місткість укриттів.

За його словами, можливості проводити змагання з глядачами не буде в прифронтових територіях, зокрема в Харкові. Водночас міністр анонсував, що в Києві така можливість буде.

Як повідомлялося, 13 грудня Міністерство молоді та спорту України оприлюднило перелік додаткових заходів щодо допуску глядачів на трибуни спортивних змагань із дотриманням умов безпеки.

 

Теги: #стадіон #глядачі #змагання

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