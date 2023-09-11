Остаточне рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі все ще не ухвалено - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що остаточне рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі (Франція) все ще не ухвалено.

"Остаточного рішення, чи братимемо ми участь в Олімпіаді, чи не братимемо, ще немає, оскільки ми чекаємо на відповідь Міжнародного олімпійського комітету", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас, за його словами, Україна на сьогодні бере участь у міжнародних ліцензійних змаганнях, і наразі отримала вже 32 ліцензії на Олімпіаду-2024.

Як повідомлялося, 14 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допущення Росії та Білорусі до них.

7 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський прапор не може перебувати на Олімпіаді-2024 у Парижі, водночас рішення про присутність на змаганнях російських спортсменів під нейтральним прапором, за його словами, має ухвалювати Міжнародний олімпійський комітет (МОК).