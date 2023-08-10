Спорт

14:24 10.08.2023

Студентська збірна України здобула 11 медалей на Всесвітній літній універсіаді в Китаї

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Студентська збірна України посіла 13-те загальнокомандне місце на Всесвітній літній універсіаді в Ченду (Китай), виборовши 11 нагород, серед яких чотири золоті, чотири срібні та три бронзові, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Цьогоріч студентські змагання тривали з 28 липня до 8 серпня. У них узяли участь 7000 учасників зі 115 країн. Представники 900 університетів змагалися за медалі у 18 видах спорту", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства в четвер.

Зазначається, що від України на універсіаду поїхав 61 спортсмен із 28 університетів і 15 областей України. Зокрема, українські студенти змагалися в 10 видах спорту: легка атлетика, бадмінтон, художня гімнастика, спортивна гімнастика, дзюдо, волейбол, тхеквондо, стрільба з лука, ушу та фехтування.

"Найкращими студентами, які представили збірну України, стали: художня гімнастка Христина Погранична здобула дві золоті медалі та одну срібну. Легкі атлети Владислав Лавський, Юлія Лобан та Роман Петрук — золото, срібло та бронзу відповідно. У спортивній гімнастиці Назар Чепурний виборов золоту нагороду. Фехтувальник Ян Сич здобув срібло. Команда з художніх гімнасток Ніколь Красюк, Дарʼя Щербакова, Діана Довганюк, Марта Борис, Анастасія Пташник, Дарія Іваник здобули срібло та бронзу. А у тхеквандо спортсмен Андрій Гарбар отримав бронзу у ваговій категорії понад 87 кг", - ідеться в повідомленні.

Теги: #студенти #універсіада

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