Спорт

20:11 30.03.2023

Донецький "Шахтар" поскаржився на FIFA в Єврокомісію і вимагає $43 млн компенсації - ЗМІ

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Донецький "Шахтар" поскаржився на FIFA в Єврокомісію і вимагає $43 млн компенсації - ЗМІ

Донецький футбольний клуб "Шахтар" подав до Європейської комісії скаргу на Міжнародну федерацію футболу (FIFA) через її рішення дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через війну, у зв'язку з чим клуб утратив близько $43,6 млн і вимагає компенсувати збитки, повідомляє BBC у четвер.

"Ми очікуємо, що Європейська комісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, якого зазнає наш клуб через дії FIFA, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна", - ідеться в заяві генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Як зазначено в повідомленні, Європейська комісія - не перша інстанція, до якої "Шахтар" звертається з цією вимогою. Перший позов проти федерації було подано влітку минулого року до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, але в січні цього року його було відхилено. У позові стверджувалося, що через ухвалені FIFA екстрені правила зірвався трансфер чотирьох іноземних футболістів "Шахтаря" на EUR50 млн.

 

Теги: #шахтар #єврокомісія #скарга #фіфа

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