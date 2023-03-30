Донецький "Шахтар" поскаржився на FIFA в Єврокомісію і вимагає $43 млн компенсації - ЗМІ

Донецький футбольний клуб "Шахтар" подав до Європейської комісії скаргу на Міжнародну федерацію футболу (FIFA) через її рішення дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через війну, у зв'язку з чим клуб утратив близько $43,6 млн і вимагає компенсувати збитки, повідомляє BBC у четвер.

"Ми очікуємо, що Європейська комісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, якого зазнає наш клуб через дії FIFA, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна", - ідеться в заяві генерального директора клубу Сергія Палкіна.

Як зазначено в повідомленні, Європейська комісія - не перша інстанція, до якої "Шахтар" звертається з цією вимогою. Перший позов проти федерації було подано влітку минулого року до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, але в січні цього року його було відхилено. У позові стверджувалося, що через ухвалені FIFA екстрені правила зірвався трансфер чотирьох іноземних футболістів "Шахтаря" на EUR50 млн.