Спорт

17:32 30.03.2023

Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

2 хв читати
Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалить рішення про участь в Олімпіаді 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів не раніше ніж за рік до початку ігор, заявив у четвер президент МОК Томас Бах.

"Рішення про участь атлетів із російськими або білоруськими паспортами (в Олімпіаді в Парижі – ІФ-У), безумовно, ухвалюватимуть уже після того, як до початку залишиться один рік. Як ми позначили в наших рекомендаціях, поки що ми хочемо простежити за виконанням наших рекомендацій. Ми знаємо, що це складне питання", - заявив Бах на пресконференції.

Він пояснив, що в МОК планують стежити за тим, чи поважається "дух рекомендацій" щодо спортсменів із РФ і Білорусі, і після того, як з'явиться чітка картина того, що відбувається, організація ухвалить рішення стосовно Олімпіади.

Раніше цього тижня Бах заявив, що МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Згідно з критеріями для росіян і білорусів, до турнірів можуть допустити лише тих, хто не підтримує повномасштабної війни Росії проти України. Також заборонено виступати в змаганнях спортсменам, які мають стосунок до збройних сил і силових структур - наприклад ЦСКА і "Динамо". Заборона на участь у турнірах зберігається для російських і білоруських представників командних видів спорту.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Теги: #олімпіада #росіяни #білоруси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 29.03.2023
Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

18:02 28.03.2023
МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором

17:44 28.03.2023
Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

Виконком МОК відклав рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів – Бах

15:50 28.03.2023
Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

19:10 19.03.2023
Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

16:49 16.03.2023
Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

13:05 11.03.2023
Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

07:57 11.03.2023
Лондон закликає спонсорів Олімпіади чинити тиск на МОК із метою недопущення росіян на ігри

Лондон закликає спонсорів Олімпіади чинити тиск на МОК із метою недопущення росіян на ігри

10:11 22.02.2023
Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

18:29 10.02.2023
35 країн вимагатимуть усунення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади у Парижі

35 країн вимагатимуть усунення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади у Парижі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Глава МОК виступив на захист планів допустити російських спортсменів до змагань

Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором - заява

Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

ОСТАННЄ

Мінспорту України засуджує часткову зміну позиції МОК щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні змагання

Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени - Гутцайт

Померла президент Федерації гімнастики України Альбіна Дерюгіна - НОК

Федерація гирьового спорту України наполягає на виконанні судових рішень Міністерством молоді та спорту України

Видатні спортсмени столиці отримуватимуть стипендію київського міського голови

Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором - заява

Україна програла Англії у старті відбору "Євро-2024" з рахунком 0:2

Українська вершниця Анастасія Бондарева посіла 5 місце на престижному турнірі з конкуру у Франції

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Міністерство молоді та спорту, БФ "Для Українцiв" та БФ “Майбутнє – дітям” підписали меморандуми про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА