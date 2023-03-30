Рішення про участь росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі буде ухвалено не раніше ніж за рік до її старту - Бах

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалить рішення про участь в Олімпіаді 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів не раніше ніж за рік до початку ігор, заявив у четвер президент МОК Томас Бах.

"Рішення про участь атлетів із російськими або білоруськими паспортами (в Олімпіаді в Парижі – ІФ-У), безумовно, ухвалюватимуть уже після того, як до початку залишиться один рік. Як ми позначили в наших рекомендаціях, поки що ми хочемо простежити за виконанням наших рекомендацій. Ми знаємо, що це складне питання", - заявив Бах на пресконференції.

Він пояснив, що в МОК планують стежити за тим, чи поважається "дух рекомендацій" щодо спортсменів із РФ і Білорусі, і після того, як з'явиться чітка картина того, що відбувається, організація ухвалить рішення стосовно Олімпіади.

Раніше цього тижня Бах заявив, що МОК рекомендує, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Згідно з критеріями для росіян і білорусів, до турнірів можуть допустити лише тих, хто не підтримує повномасштабної війни Росії проти України. Також заборонено виступати в змаганнях спортсменам, які мають стосунок до збройних сил і силових структур - наприклад ЦСКА і "Динамо". Заборона на участь у турнірах зберігається для російських і білоруських представників командних видів спорту.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.