МОК пропонує заохотити російських спортсменів за їх участь у геноциді - Подоляк

Міжнародний Олімпійський комітет пропонує заохотити російських спортсменів за їх участь у геноциді та пропаганді насильства, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"МОК, який вимагає "автономії спорту", пропонує світові добровільно заохотити членів російських збірних за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах, пропаганді насильства… На жаль, Бах (керівник МОК - ІФ-У) промоутує не спорт, а класичний нацистський "тріумф волі". Російський цього разу...", - написав він у понеділок у твіттері.

Раніше з'явилася інформація про те, що влада Великої Британії звернулася до спонсорів Олімпійських ігор із проханням чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК) - з метою недопуску росіян до змагань.

"МОК узяв цей лист до відома. Не урядам вирішувати, які спортсмени в яких міжнародних змаганнях можуть брати участь. Це був би кінець світового спорту, яким ми його знаємо сьогодні. Ми дуже сподіваємося, що британський уряд поважатиме автономію спорту, на якій наголошували в багатьох рішеннях, заявах і резолюціях ООН", - ідеться в повідомленні МОК.