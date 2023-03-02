Спорт

16:54 02.03.2023

У ПАРЄ підготують резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі

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У ПАРЄ підготують резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про термінову підготовку резолюції щодо відсторонення спортсменів і офіційних осіб Росії та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі, повідомила народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно на засіданні Бюро ПАРЄ прийняли рішення підготувати за пришвидшеною процедурою резолюцію щодо відсторонення спортсменів та офіційних осіб Російської Федерації та Білорусі від участі в міжнародному олімпійському русі", - написала Кравчук у фейсбуці в четвер.

За її словами, бюро ПАРЄ також доручило організувати у Страсбурзі відповідні слухання у квітні під час засідання комітету з культури, науки, освіти та медіа ПАРЄ.

"Росія вже неодноразово ігнорувала цінності та принципи олімпізму на Олімпійських іграх минулих років, ведучи збройну агресію проти суверенних Грузії та України. До того ж, багато російських олімпійців водночас мають звання офіцерів збройних сил та інших силових структур агресора. Злочинці мають нести відповідальність, а не олімпійський прапор", - зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 228 професійних спортсменів і тренерів.

"Це наша справа честі, щоб олімпійці держави-агресора були відсторонені. Як голова комітету (ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа – ІФ-У), не залишу це питання без подальшого розгляду і докладу максимум зусиль, щоб резолюцію було ухвалено якнайшвидше", - наголосила вона.

Теги: #резолюція #парє #олімпійські

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