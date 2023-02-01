Спорт

09:43 01.02.2023

Уряд Великої Британії, як очікується, протягом кількох тижнів отримає дозвіл на передання Україні коштів від продажу клубу "Челсі"

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Уряд Великої Британії, як очікується, протягом кількох тижнів отримає дозвіл на передання Україні коштів від продажу клубу "Челсі"

Уряд Великої Британії планує передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, одержаних російським мільярдером Романом Абрамовичем від продажу лондонського футбольного клубу "Челсі", до фонду допомоги жертвам війни в Україні, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

"Велику суму, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути перераховано до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів", - пише видання.

За даними видання, уряд близький до того, щоб передати 2,3 мільярди фунтів стерлінгів, одержаних від продажу "Челсі", фонду для України, але він має отримати остаточне схвалення ЄС, оскільки Абрамович перебуває під санкціями.

Гроші зберігалися на закритому рахунку протягом восьми місяців, наразі триває остаточне оформлення документів.

The Telegraph пише, що ідея створення фонду, до якого планують надіслати гроші, належить Абрамовичу. Вона виникла, коли мільярдер на початку березня минулого року зіткнувся із санкціями через війну в Україні.

Клуб "Челсі" було продано наприкінці травня 2022 року за 4,25 млрд фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом американського інвестора Тодда Болі.

Теги: #україна #кошти #челсі

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