У Бразилії помер легендарний футболіст Пеле

Зірка світового футболу - бразилець Пеле - помер у Сан-Паулу на 82 році життя після тривалої хвороби, повідомляє в четвер Associated Press.

Пеле проходив курс лікування від раку. Близько місяця тому його госпіталізували через ускладнення. Родичі неодноразово давали зрозуміти, що стан Пеле погіршувався.

Пеле - єдиний футболіст, який зумів тричі стати чемпіоном світу як гравець: у 1958, 1962 та 1970 роках.

Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, народився 23 жовтня 1940 року в невеликому бразильському містечку Трес-Корасойнс. Його батько Дондінью також був професійним футболістом, проте у зв'язку з тяжкою травмою був змушений закінчити кар'єру, тому почав навчати футболу сина.

У сім років Пеле потрапив до місцевої команди, яку в якийсь момент тренував колишній гравець збірної Бразилії Валдемар де Бріто. Він організував молодому футболісту перегляд у бразильському клубі "Сантус", за який Пеле виступав практично всю свою кар'єру.

Пеле дебютував за основну команду "Сантуса" у 15 років, забивши у першому ж матчі. Через десять місяців після підписання контракту з професійним клубом 16-річного гравця викликали до національної збірної.

Свій перший чемпіонат світу в 1958 Пеле провів блискуче: у півфінальному матчі проти Франції зробив хет-трик, а у фіналі проти Швеції - дубль, завдяки чому привів свою країну до перемоги. Пеле став чемпіоном світу у 17 років – наймолодшим чемпіоном в історії турніру. Через чотири роки він знову допоміг збірній взяти чемпіонство, зробивши Бразилію однією з двох країн у світі, якій вдалося перемогти у цьому турнірі двічі поспіль.

Після успішних виступів на рівні збірної футболістом цікавилися такі світові гранди, як "Реал", "Ювентус" та "Манчестер Юнайтед", проте країна оголосила гравця "національним надбанням Бразилії", щоб не дозволити молодому обдаруванню виїхати за кордон.

На чемпіонаті 1966 року Пеле не зміг повністю викластися через травми, проте чемпіонат 1970 року, який став для футболіста четвертим у кар'єрі, виявився тріумфальним. Вже 26-річний Пеле знову привів команду до перемоги, ставши єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонаті світу з футболу. Також на цьому турнірі Пеле забив перший гол у фінальному матчі проти Мексики, який став сотим голом Бразилії на чемпіонатах світу.

Пеле провів у "Сантусі" 18 років. Із клубом Пеле шість разів ставав чемпіоном Бразилії, 10 разів - чемпіоном Ліги Пауліста, двічі брав Кубок Лібертадорес, чотири рази перемагав на турнірі Ріо-Сан-Паулу, а також двічі виборював Міжконтинентальний кубок і один раз ставав володарем Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів. Завершувати кар'єру вже легендарний футболіст пішов до американського клубу "Нью-Йорк Космос", де провів два роки та знову став чемпіоном, але вже Північноамериканської футбольної ліги.

Офіційно за всю свою кар'єру Пеле провів 812 матчів, у яких забив 757 голів, проте ця статистика не враховує товариських і виставкових матчів. Якщо порахувати всі ігри, в яких взяв участь Пеле, то виявиться, що загалом футболіст провів понад 1,3 тисячі ігор, в яких забив понад 1,2 тисячі голів.

Після завершення футбольної кар'єри Пеле виконував обов'язки посла ООН з питань екології та міністра спорту Бразилії, а також був посвячений у лицарі-командори ордена Британської імперії та був названий послом ЮНІСЕФ.

2000 року Пеле став найкращим футболістом ХХ століття, обійшовши в цій номінації Йохана Кройфа, Франца Беккенбауера, Альфредо Ді Стефано, Дієго Марадону та інших видатних футболістів минулого століття.