Інтерфакс-Україна
Green Deal
10:56 29.01.2025

Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

1 хв читати

Україна має намір налагодити співпрацю з Бразилією у галузі сільського господарства і, зокрема, у виробництві біоетанолу, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час зустрічі з послом Бразилії в Україні Рафаелом де Мелло Відалом.

Міністр зауважив, що Україна та Бразилія мають багато спільного, схожі економіки, зокрема, в агросекторі, тому державам необхідно посилити співпрацю, у тому числі в аграрній галузі і торгівлі.

"Один із головних пріоритетів Мінагрополітики – глибинна переробка та виробництво біоетанолу. Бразилія – світовий лідер з виробництв біоетанолу. Для України буде дуже цінним ваш досвід із використання біоетанолу як палива для сільськогосподарської техніки та для автомобілів. Щоб наші виробники біоетанолу могли використовувати бразильські технології. Біоетанол може стати основним продуктом для нової ери співпраці України та Бразилії", – процитувала його пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зі свого боку посол Бразилії підкреслив, що Україна – сильний партнер у посиленні світової продовольчої безпеки. Рафаел де Мелло Відал зауважив, що Бразилія готова розглянути співпрацю з Україною у виробництві біоетанолу.

Теги: #біоетанол #бразилія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 01.05.2025
АЗК зберегли ціни на пальне після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу

АЗК зберегли ціни на пальне після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу

18:44 24.04.2025
ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

17:38 17.04.2025
Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

22:23 14.01.2025
Бразилія може зіграти важливу роль у відновленні справедливого миру для України - Єрмак

Бразилія може зіграти важливу роль у відновленні справедливого миру для України - Єрмак

19:48 13.12.2024
Президента Бразилії перевели у відділення напівінтенсивної терапії

Президента Бразилії перевели у відділення напівінтенсивної терапії

17:11 23.11.2024
Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

18:44 11.11.2024
Сибіга обговорив з главою МЗС Бразилії зусилля щодо досягнення справедливого й міцного миру в Україні

Сибіга обговорив з главою МЗС Бразилії зусилля щодо досягнення справедливого й міцного миру в Україні

20:41 17.10.2024
Сибіга обговорив із главою МЗС Бразилії зусилля щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні

Сибіга обговорив із главою МЗС Бразилії зусилля щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні

15:44 17.10.2024
План КНР та Бразилії на базі статуту ООН гідний розгляду для відкриття дверей до миру в Україні – глава МЗС Швейцарії

План КНР та Бразилії на базі статуту ООН гідний розгляду для відкриття дверей до миру в Україні – глава МЗС Швейцарії

20:12 14.10.2024
Якщо Путіна не заарештують у Бразилії - це стане прецедентом для інших лідерів, обвинувачених у злочинах - Костін

Якщо Путіна не заарештують у Бразилії - це стане прецедентом для інших лідерів, обвинувачених у злочинах - Костін

ВАЖЛИВЕ

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

"Зелені" аукціони 2025 року можуть стартувати вже в березні - постанова уряду

Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - "Оператор ринку"

"Укргідроенерго" проведе на майданчику "Оператора ринку" перші торги гарантіями походження е/е із ВДЕ

ОСТАННЄ

Реалізація плану з енергетики та клімату до 2030р потребує $40 млрд – DIXI Group

Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

У виробника вітротурбін "ФВТ" та на зведенні ВЕС на Закарпатті вже працює майже 20% місцевого населення – СЕО

Біометан з України конкурентоспроможний, але є низка загроз цьому – енергоексперт Занєвич

Глава Міндовкілля: Оновлена СНВР фокусується на відновлені екосистем, ВДЕ та інноваційних технологіях

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

ЄК допоможе Україні в закупівлі природного газу та розвитку відновлюваних газів – пакет підтримки

Vitagro експортувала першу партію біометану приблизно 68 тис. куб. м в Німеччину – компанія

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА