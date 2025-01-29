Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

Україна має намір налагодити співпрацю з Бразилією у галузі сільського господарства і, зокрема, у виробництві біоетанолу, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час зустрічі з послом Бразилії в Україні Рафаелом де Мелло Відалом.

Міністр зауважив, що Україна та Бразилія мають багато спільного, схожі економіки, зокрема, в агросекторі, тому державам необхідно посилити співпрацю, у тому числі в аграрній галузі і торгівлі.

"Один із головних пріоритетів Мінагрополітики – глибинна переробка та виробництво біоетанолу. Бразилія – світовий лідер з виробництв біоетанолу. Для України буде дуже цінним ваш досвід із використання біоетанолу як палива для сільськогосподарської техніки та для автомобілів. Щоб наші виробники біоетанолу могли використовувати бразильські технології. Біоетанол може стати основним продуктом для нової ери співпраці України та Бразилії", – процитувала його пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зі свого боку посол Бразилії підкреслив, що Україна – сильний партнер у посиленні світової продовольчої безпеки. Рафаел де Мелло Відал зауважив, що Бразилія готова розглянути співпрацю з Україною у виробництві біоетанолу.