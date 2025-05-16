Інтерфакс-Україна
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20:24 16.05.2025

Україна сподівається на голос Китаю та Бразилії у діалозі з Росією для переконання у припиненні вогню - МЗС

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Україна сподівається на голос Китаю та Бразилії у діалозі з Росією для переконання у припиненні вогню - МЗС
Фото: МЗС України

Україна хотіла б, щоб Китай та Бразилія використали свій авторитет та голос у діалозі з Росією та переконали припинити вогонь, заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Так, і Китай, і Бразилія послідовно підтримували ідею припинення вогню. Вони заявляли про це раніше. І ми хотіли б бачити їхню підтримку зараз і їхній голос у діалозі з Росією, тому що вони мають вплив у Росії", - сказав Тихий на брифінгу у Стамбулі у п’ятницю.

Він додав, що Україна хотіла б, щоб Китай та Бразилія допомогли переконати РФ у припиненні вогню, повному та тривалому.

"Тому ми хотіли б, щоб вони використали свій авторитет, свій голос у діалозі з Росією та переконали Росію, що це те, з чого потрібно почати, - мирний процес", - сказав речник.

Теги: #бразилія #китай #мзс

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