Спорт

09:18 12.12.2022

Гутцайт: До завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами

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Гутцайт: До завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами

Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт вважає, що до завершення війни українські спортсмени не можуть зустрічатися на міжнародних змаганнях із росіянами та білорусами.

"З першого дня війни ми реагуємо жорстко на будь-які намагання російських і білоруських спортсменів представляти та пропагувати свої країни на міжнародному рівні! Ми хочемо і робимо все можливе, щоб не було росіян і білорусів на міжнародних змаганнях, щоб ми не бачили російського прапора, щоб ми не бачили нікого з Росії та Білорусі, поки триває війна в Україні", - цитує Гутцайта пресслужба відомства.

Він також висловив свою позицію щодо заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливий допуск команд із Росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі.

"Те, що він висловив як господар Олімпійських ігор, які відбуватимуться у 2024 році в Парижі, це його особиста думка, і ми не приймаємо це", - заявив Гутцайт.

При цьому він пояснив механізм допуску на такі змагання і наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб російські та білоруські спортсмени не були допущені на ці Олімпійські ігри.

"Нам це вдається на сьогодні. Хочу також зазначити, що на саміті Міжнародного олімпійського комітету було продовжено санкції проти російських та білоруських спортсменів. Рекомендації МОК діють", - зазначив міністр.

Теги: #позиція #змагання #гутцайт

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