Спорт

06:45 06.12.2022

Бразилія розгромила Південну Корею і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу

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Бразилія розгромила Південну Корею і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу

Збірна Бразилії з футболу перемогла суперників із Південної Кореї у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Результат гри у Досі – 4:1. Перемогу бразильцям принесли голи Вінісіуса Жуніора (7-а хвилина), Неймара (13, пенальті), Рішарлісона (29) та Лукаса Пакета (36). Команда Південної Кореї відповіла влучним ударом Пек Син Хо (76).

У чвертьфіналі Бразилія зіграє з Хорватією, матч відбудеться 9 грудня.

Бразилія вийшла до 1/8 фіналу як переможець групи G, Південна Корея здобула путівку, посівши друге місце у квартеті H.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

 

 

Теги: #чс #бразилія #південна_корея

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