Спорт

07:15 02.12.2022

Німеччина вилетіла з чемпіонату світу з футболу, Іспанія та Японія вийшли у плей-оф

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Німеччина вилетіла з чемпіонату світу з футболу, Іспанія та Японія вийшли у плей-оф

Футболісти збірної Німеччини завдали поразки суперникам з Коста-Ріки у третьому турі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Гра в Ель-Хаурі завершилася з рахунком 4:2. За Німеччину забили Серж Гнабрі (10-та хвилина), Кай Гаверц (73 та 85) та Ніклас Фюллькруг (90+1). У складі Коста-Ріки відзначилися Єльцин Техеда (58) та Хуан Варгас (70).

Матч між Німеччиною та Коста-Рікою став першим в історії світових чемпіонатів, який обслуговувала жінка-арбітр – француженка Стефані Фраппар.

У паралельному матчі у Досі Японія з рахунком 2:1 обіграла команду Іспанії. Перемогу японцям здобули точні удари Ріцу Доану (48) та Ао Танакі (51). За Іспанію забив Альваро Мората (11).

Японія виграла турнірну таблицю E, в активі команди 6 очок. Іспанія стала другою, у команди 4 очки. Німеччина посіла третє місце і вилетіла з турніру, також набравши 4 очки, проте поступившись різницею забитих і пропущених м'ячів - +1 проти +6 в Іспанії. Коста-Ріка посіла останнє місце у групі (3 очки).

У 1/8 фіналу Японія 5 грудня зіграє з Хорватією. Іспанія 6 грудня зустрінеться із Марокко.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

 

 

Теги: #футбол #чс #катар #вихід

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