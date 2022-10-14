ФК "Динамо" подарував прикордонникам катер на повітряній подушці
Футбольний клуб "Динамо" подарував Державній прикордонній службі України катер на повітряній подушці.
"Динамівці Георгій Бущан, Владислав Супряга, Валентин Моргун та віцепрезидент футбольного клубу Віталій Сівков завітали до охоронців кордону з подарунком", - ідеться у повідомленні на каналі Держприкордонслужби України у телеграмі у п'ятницю.
Наголошується, що бійці Держприкордонслужби вирішили назвати новий аерохід "Динамівець".
Він стане надійним помічником з охорони та оборони кордону, наголосили у відомстві.