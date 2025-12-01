Помер футболіст ФК "Динамо-Київ" Володимир Мунтян

Фото: https://t.me/DynamoKyiv

Легендарний гравець "Динамо" Володимир Мунтян пішов із життя на 80-му році після тривалої хвороби, повідомили у понеділок у футбольному клубі.

"1 грудня на 80-му році після тривалої хвороби пішов із життя легендарний гравець "Динамо" Володимир Мунтян. У складі "біло-синіх" Володимир Федорович сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році", - йдеться у повідомленні "Динамо" в Телеграм.

ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким.