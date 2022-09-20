Спорт

10:25 20.09.2022

110 студентів із 50 університетів представлять Україну в Кубку світу з єдиноборств серед студентів у Туреччині - Шкарлет

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110 студентів із 50 університетів представлять Україну в Кубку світу з єдиноборств серед студентів у Туреччині - Шкарлет

 110 студентів із 50 університетів представлять Україну у змаганнях із шести видів спорту у Кубку світу з єдиноборств серед студентів у Туреччині, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Студентська збірна України вирушила до Туреччини, де візьме участь у Кубку світу з єдиноборств серед студентів. У турнірі змагатимуться близько 1 200 студентів із 344 університетів, розташованих у 50 країнах світу", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, Україну представлять 110 студентів із 50 університетів, які змагатимуться з шести видів спорту.

"Пишаюся тим, що в непростий для України час спортивне студентство представлятиме нашу державу на цих престижних змаганнях", - підсумував міністр.

 

Теги: #спорт #студенти #кубок_світу

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