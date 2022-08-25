Зірки світового тенісу зібрали понад $1 млн на благодійну допомогу для України

24 серпня у День Незалежності України та у роковини шостого місяця повномасштабного вторгнення Росії за участю Білорусі на території України на благодійному тенісному заході у Нью-Йорку вдалося зібрати $1,2 млн, повідомляє сайт btu.og.ua.

У матчі для збору коштів для гуманітарної допомоги Україні взяли участь Сергій Стаховський, Ольга Савчук, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Дар'я Снігур.

На корті зіграли представники світового тенісу: Іга Свйонтек, Рафаель Надаль, Корі Гофф, Маттео Берреттіні, Марія Саккарі, Стефанос Ціціпас, Джессіка Пегула, Себастьян Корда, Френсіс Тьяфу, Лейла Фернандес, Карлос Алькарас, брати Джон і Патрік Макінрої.

Перед глядачами гімн України виконав 12-річний Устин Чорний, а з тенісистами змогли зіграти працівники ресторану української кухні "Веселка".

Акції з підтримки обізнаності про війну в Україні триватимуть на US Open і надалі. На відкриття змагань 29 серпня буде запрошено український хор "Думка" з Нью-Йорка. Раніше повідомлялося, що USTA планує передати благодійній платформі Ukraine Crisis Relief Fund щонайменше $2 млн. Цю благодійну ініціативу ще в березні заснували сім керівних структур у тенісі.