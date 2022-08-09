Спорт

14:04 09.08.2022

Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022 - ЗМІ

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Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022 - ЗМІ

Жіноча збірна України здобула перемогу на шаховій Олімпіаді-2022, що відбулася в індійському Ченнаї, повідомляє ZN,UA у вівторок.

Українську команду представляли Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак.

У заключному 11-му турі українки здобули вирішальну перемогу над командою Польщі з рахунком 3:1. Переможні партії оформили Марія Музичук та Анна Ушеніна, а нічийні – Анна Музичук та Наталія Букса.

Лідер турніру Індія в останньому турі програла США (1:3), що дало Україні змогу посісти перше місце та виграти титул. У турнірній таблиці збірні України та Грузії набрали по 18 очок, але за додатковими показниками лідерство залишилось за українками.

Загалом на Олімпіаді виступали 162 жіночі збірні. Для України це друге жіноче золото Ігор в історії після тріумфу 2006 року в Турині.

Спочатку Олімпіада-2022 мала відбутися в російському Ханти-Мансійську, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну турнір було перенесено до Індії.

 

Теги: #олімпіада #шахи

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