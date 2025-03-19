Антон Коробов і Анна Ушеніна – найкращі шахісти України 2024 року

Українські гросмейстери Антон Коробов і Анна Ушеніна стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2024 року.

Лауреати конкурсу "Шаховий Гетьман", який щорічно з 2003 року влаштовує спільнота "Українські шахи", визначаються шляхом персонального голосування. У ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах.

За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2024 Антон Коробов набрав 163 бали (1 місце – 11, 2 місце – 6, 3 місце – 1, 4 місце – 1, 5 місце – 3), Анна Ушеніна – 192 бали (1 місце – 14, 3 місце – 8, 4 місце – 4).

Загалом в опитуванні за 2024 рік взяли участь 52 гросмейстери.

Нинішній конкурс "Шаховий Гетьман"-2024 був ювілейний, 20-й за ліком.

"Шаховий гетьман"-2024: перші п’ятірки



Чоловіки (32 номінанти)

1. Антон Коробов (Харків) – 163

2. Павло Ельянов (Харків) – 129

3. Василь Іванчук (Львів) – 108

4. Ігор Коваленко (Київ) – 67

5. Ігор Самуненков (Київська область) – 58

Жінки (22 номінантки)

1. Анна УШЕНІНА (Харків) – 192

2. Анна Музичук (Львів) – 139

3. Юлія Осьмак (Київ) – 110

4. Наталя Букса (Львів) – 81

5. Марія Музичук (Львів) – 72

"Шаховий Гетьман"-2024: підсумки і поіменне голосування

Переможці конкурсу "Шаховий Гетьман"

У чоловіків вісім разів лауреатом конкурсу ставав Василь Іванчук (Львів), по чотири перемоги – у Павла Ельянова і Антона Коробова (обидва – Харків), дві – у Руслана Пономарьова (Київ), по одній –

у Андрія Волокітіна (Львів) і Євгена Штембуляка (Чорноморськ).

У жінок шість перемог у конкурсі на рахунку колишньої українки Катерини Лагно (нині представляє країну-окупанта), п’ять –

у Анни Музичук, по три – у Марії Музичук (обидві – Львів)

та Анни Ушеніної (Харків), дві – у Наталії Жукової (Одеса) і одна – у Наталі Букси (Львів).