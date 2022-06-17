Кабмін доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні без глядачів

Кабінет Міністрів доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні без глядачів.

"Українська прем'єр-ліга та інші національні чемпіонати повертаються до України! Кабмін доручив відновити організацію та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану. З міркувань безпеки команди гратимуть без глядачів", - наводить слова міністра молоді та спорту пресслужба відомства.

Він наголосив, що Мінспорту в координації з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та місцевими військовими адміністраціями починає готуватися до нового спортивного сезону.

У відомстві нагадують, що наприкінці минулого місяця Мінспорту своїм наказом уже дозволило проводити в окремих місцевостях України всеукраїнські спортивні змагання без глядачів.

"Змагання відновлюються для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях. Під час їх проведення мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан", - наголошується у повідомленні.