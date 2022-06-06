Спорт

18:20 06.06.2022

Жіноча збірна України з важкої атлетики посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи

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Українські важкоатлетки посіли перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи в Албанії, завоювавши сім золотих, вісім срібних і три бронзових нагороди, повідомила прес-служба партнера Федерації важкої атлетики України, мережі "Епіцентр".

Так, тріумфаторами чемпіонату стали Ірина Деха, яка стала абсолютною чемпіонкою Європи у вазі 81 кг, та Марія Гангур, яка виграла двоборство у ваговій категорії 64 кг. Золото також завоювали Ангеліна Ломачинська та Каміла Конотоп, срібло – Аліна Марущак та Анастасія Манєвська.

Чоловіча збірна завоювала одну срібну та дві бронзові медалі. Найкращий результат у збірній серед чоловіків показав Максим Домбровський у ваговій категорії 96 кг.

Загалом, збірна України посіла друге загальнокомандне місце з рекордною для себе кількістю нагород – 21 медаль, серед яких сім золотих, дев’ять срібних і п’ять бронзових.

Мережа торгових центрів "Епіцентр" виступає партнером Федерації важкої атлетики України. Президент Федерації важкої атлетики України – засновник мережі ТЦ "Епіцентр" Олександр Герега.

Теги: #збірна #епіцентр #чемпіонат_європи #важка_атлетика
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