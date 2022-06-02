Спорт

09:56 02.06.2022

Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

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Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

Національна збірна України з футболу обіграла у Глазго команду Шотландії з рахунком 3-1 і тепер у фіналі плей-офф зіграє з Уельсом за квиток на ЧС-2022.

М'ячі в українській збірній забили Андрій Ярмоленко (33-тя хв), Роман Яремчук (49-та) та Артем Довбик (90+4). У шотландців відзначився Каллум Макгрегор.

Гра за право виступити на ЧС у Катарі відбудеться 5 червня у Кардіффі.

ЧС пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року

Теги: #футбол #україна
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