Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

Національна збірна України з футболу обіграла у Глазго команду Шотландії з рахунком 3-1 і тепер у фіналі плей-офф зіграє з Уельсом за квиток на ЧС-2022.

М'ячі в українській збірній забили Андрій Ярмоленко (33-тя хв), Роман Яремчук (49-та) та Артем Довбик (90+4). У шотландців відзначився Каллум Макгрегор.

Гра за право виступити на ЧС у Катарі відбудеться 5 червня у Кардіффі.

ЧС пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року